







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間25日、ナリーグ地区優勝3チームによるシード権争いで2位が確定し、ワイルドカードシリーズの免除が決まった。最低限の結果は確保できたが、現状のままでは苦戦は必至かもしれない。米メディア『ドジャースビート』が報じた。



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ドジャースはアトランタ・ブレーブス、ミルウォーキー・ブルワーズとシード権争いを展開していたが、25日の試合前にアトランタ・ブレーブスが敗れたことで2位以上が確定。その後、同戦に敗れたこと、ブルワーズが勝利したことから2位が決まっている。



そのチームについて、同メディアは「オールスター休み以降、ニューヨーク・ヤンキースやフィラデルフィア・フィリーズとのシリーズに勝ち越した。だが、それ以降は勝率5割以上のチームには一度も勝ち越していない。ボストン・レッドソックス、シカゴ・カブス、ブレーブスにはスイープを喫し、アリゾナ・ダイヤモンドバックスとブルワーズとのシリーズにも負け越した。そして今、そのリストにサンディエゴ・パドレスも加わることになった」と指摘。



続けて、「そうした相手が揃うポストシーズンを勝ち抜くことを目指すチームにとって、これは懸念すべき傾向だ。ポストシーズンで長く勝ち残るつもりなら、木曜日のような試合でどうやって勝つのか、その方法を見つけなければならない」と記している。











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