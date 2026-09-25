









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。25日、プロ志望届の提出者が公示され、八代東の岡本凰投手が志望届を提出した。







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岡本は最速140キロのストレートを投げ込む本格派右腕。変化球の切れにも定評があり、八代東では1年時からレギュラーとして公式戦の経験を積んできた。



2年夏には早くも主戦として存在感を発揮した。熊本大会初戦の大津戦で先発すると、8回を投げてわずか3安打、1失点。11三振を奪う力投を見せ、15-3での勝利に貢献。



熊本大会初戦の人吉戦では「6番・投手」で先発。序盤から安定した投球を披露すると、2回には2者連続三振、3回にも2三振を奪った。4回には二死満塁のピンチを背負ったものの、最後は空振り三振で切り抜けて得点を許さなかった。



その後も岡本はスコアボードに「0」を並べ、7回には3者連続三振を記録。8回に1点を失ったものの、最後までマウンドを守り、2-1で完投勝利を収めた。打っても2回に内野安打を放つなど、投打でチームの初戦突破に貢献した。



続くルーテル学院戦では「3番・指名打者」でスタメン出場すると、2回途中から救援登板。打席では初回に中前安打、3回には三塁打を放つなど、投手だけでなく打者としても存在感を示した。しかし、チームは0-7の7回コールドで敗れ、高校最後の夏を終えた。



甲子園出場には届かなかったものの、1年時から実戦経験を重ね、最速140キロまで成長した岡本。高校最後の夏まで投打でチームを支えた本格派右腕が、プロ入りという新たな目標に挑戦する。















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