









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。24日、プロ志望届の提出者が公示され、柳川の小坪碧人投手が志望届を提出した。







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小坪は183センチ、85キロの恵まれた体格から最速147キロのストレートを投げ込む左腕。右打者の手元へ鋭く食い込むカットボールやカーブなどの変化球も操り、最終学年で大きく成長を遂げた。



福岡県出身で、中学時代は小郡広川リトルシニアでプレー。柳川では1年夏から公式戦のマウンドを経験し、最終学年ではエースとして投手陣をけん引した。



今春には、その才能が一気に開花した。春季福岡大会の福翔戦では先発マウンドに上がり、9回を投げて17奪三振を記録。相手打線に得点を許さず、圧巻の完封勝利を飾った。



高校最後の夏も好投を続けた。福岡大会初戦の久留米高専戦では、5回をわずか2安打無失点。9三振を奪い、10-0の5回コールド勝ちに貢献した。



続く3回戦では、福岡工大城東と対戦。初回先頭から5者連続三振を奪う圧巻の立ち上がりを見せると、その後もスコアボードに「0」を並べた。7回には自己最速となる147キロを計測。8回まで散発5安打、9奪三振と相手打線を封じ込めた。



しかし、両チーム無得点で迎えた9回裏、先頭打者に内野安打を許すと、死球などでピンチを背負った。最後は自身の暴投で三塁走者の生還を許し、0-1でサヨナラ負け。好投を続けながら、あと一歩のところで高校最後の夏を終えた。



高校最後の試合では白星こそ手にできなかったものの、最速147キロの直球と鋭い変化球で強烈な印象を残した本格派左腕。伸び盛りのサウスポーが、今秋のドラフト会議で指名を勝ち取ることができるのか注目が集まる。















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