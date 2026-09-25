









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。25日、プロ志望届の提出者が公示され、桐生第一の金子蓮矢外野手が志望届を提出した。







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金子は右投げ両打ちの外野手。中学時代は群馬県央ボーイズでプレーし、桐生第一では下級生時からベンチ入り。主に中堅手として経験を積み、最終学年まで強豪校の外野を守った。



1年秋には背番号14でベンチ入り。2年秋には背番号8を背負って中堅のレギュラーに定着すると、桐生第一は群馬県大会を制覇した。



続く秋季関東大会にも出場し、甲府工との初戦では「9番・中堅」で先発。チームは相手投手陣を攻略できず、0-1で惜敗したものの、金子は関東の舞台を経験した。



最終学年となった今春も中堅手として出場。春季群馬県大会準決勝の前橋商戦では「8番・中堅」で先発し、3打数1安打を記録。チームは0-2で敗れ、決勝進出を逃した。



高校最後の夏は、準決勝で前橋商と対戦。金子は「9番・中堅」でスタメンに名を連ねたが、相手投手の前に快音を響かせることができず、チームも1-4で敗戦。2008年以来18年ぶりとなる夏の甲子園出場には届かなかった。



強豪・桐生第一で中堅手のレギュラーを務め、秋の関東大会も経験した金子。右投げ両打ちという特徴を持つ外野手が、プロ入りという新たな目標に挑戦する。















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