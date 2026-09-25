







広島東洋カープ 最新情報



広島東洋カープの仲田侑仁選手は25日、敵地・杉本商事バファローズスタジアム舞洲で行われたファーム・リーグ西地区24回戦のオリックス・バファローズ戦に「4番・一塁」で先発出場。あっという間にスタンドに飛び込むファーム第4号2ランホームランを放った。







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初回、2死一塁で迎えた第1打席。オリックス先発の古田島成龍投手が投じた2球目のシンカーを完璧に捉えて、弾丸ライナーで左翼スタンドに叩き込んだ。



この日は最終打席でも中前打を放ち、5打数3安打2打点の猛打賞。21日からの3試合は12打数1安打と当たりが止まっていたが、4番の一振りで快音を取り戻した。チームも15安打10得点を挙げ、10-5で快勝した。



仲田選手は沖縄県出身で、沖縄尚学高から2023年ドラフト4位で入団した21歳。



187センチ、103キロの大型内野手で、パワーが持ち味。プロ1年目の2024年に一軍デビューを果たし、1試合で4打数1安打を記録した。



昨季は二軍でチーム最多の試合に出場したものの、打率.217、本塁打ゼロと長打力を発揮できなかった。



プロ3年目の今季は、この試合前までファームで86試合に出場し、打率.235、3本塁打、36打点。本塁打ゼロに終わった昨季から、すでに4本のアーチを描いている。































【動画】シンカーを弾丸ライナーで！仲田侑仁のファーム第4号2ランホームラン

DAZNベースボールの公式Xより













あっという間にスタンドイン



仲田侑仁 甘い球を見逃さない！

第4号ツーランホームラン！



⚾オリックス×広島（ファーム）

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【了】