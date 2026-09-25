【広島】初スタメンの試合で悲劇…広島、“22歳強肩捕手”を登録抹消　ファウ…









25日のプロ野球公示で、広島東洋カープは清水叶人選手を一軍登録から抹消した。



球団は同日、清水選手が「右第1中手骨および大菱形骨骨折」と診断されたと発表。



23日に今季初めて出場選手登録され、24日の読売ジャイアンツ戦で昨年10月3日以来のスタメン出場を果たし、先発マスクをかぶったが、試合中にファウルチップが右手を直撃した。



ベンチ裏での治療を経ていったんはプレーを続けたものの、その後に負傷交代。この試合は2打数無安打1四球で、今季の一軍は2試合で3打数無安打だった。



清水選手は群馬県出身で、高崎健康福祉大高崎高から2022年ドラフト4位で入団した22歳。



強肩を生かしたスローイングが持ち味の捕手で、プロ3年目の昨季に一軍デビューを果たし、初スタメンの試合で初安打をマーク。4試合で13打数2安打の成績を残した。



今季はファームで56試合に出場して打率.221、1本塁打、10打点。



一軍に呼ばれる直前の20日と22日の試合では、いずれも2安打を放っていた。登録からわずか2日での離脱となった。















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