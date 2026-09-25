







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、首の炎症で戦列を離れていたエドウィン・ディアス投手が先日からメジャーへ戻っている。復帰後は好投を続けているが、これまでが今一つだっただけにまだ不安視されているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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今季のディアスは右肘遊離体、首の炎症でそれぞれ離脱を強いられ、その影響からかマウンド上では明らかに精彩を欠いていた。一方、日本時間18日に復帰して以降は3試合連続で無失点、2奪三振を記録している。



そのディアスについて、同メディアは「ドジャースファンは残りのシーズンで、彼の登板を見ることに慣れておいた方がいいだろう。現在のブルペンの状態を考えれば、彼はプレーオフで勝ち進むための鍵を握る存在になる可能性が十分にある」としつつも、「彼が本来の最高の状態を取り戻せるのか、ファンが懐疑的な見方を持ち続けるのも当然だ」と記している。



まだ本来の調子を取り戻したとはみなされていない様子のディアスだが、今後も着実に結果を積み重ねていく他ないかもしれない。











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