【DeNA】バット直撃から1週間…！DeNA、“主戦捕手”がファーム実戦復帰戦で…









横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの松尾汐恩選手は25日、敵地・ジャイアンツタウンスタジアムで行われた読売ジャイアンツとのファーム・リーグ中地区15回戦に「2番・捕手」で先発出場。脳振盪からの実戦復帰戦で、いきなり先制の適時打を放った。







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初回、無死一塁で迎えた第1打席。巨人先発の又木鉄平投手が投じた5球目の直球を完璧に捉えて、左中間を破る適時二塁打を放った。



松尾選手は18日の東京ヤクルトスワローズ戦で、打者が振った後に折れたバットが頭部を直撃し、途中交代。脳振盪と診断され、翌19日に脳振盪特例措置で出場選手登録を抹消されていた。



この日は2打数1安打1打点で、3回の第2打席は中飛だった。脳振盪特例では、復帰に向けたプログラムを順調に終えれば、通常の10日間を待たずに再登録できる。松尾選手は同日、一軍の出場選手登録も受けた。



松尾選手は京都府出身で、大阪桐蔭高から2022年ドラフト1位で入団した22歳。プロ4年目の今季は主戦捕手として台頭し、ここまで85試合に出場して打率.249、4本塁打、18打点をマークしている。



チームがクライマックスシリーズ進出を争う終盤戦に、再びマスクをかぶる準備が整った。































【動画】復帰戦の第1打席でいきなり！松尾汐恩の先制タイムリーツーベース

DAZNベースボールの公式Xより













復帰は近そうだ



松尾汐恩 2軍復帰戦

第1打席で先制タイムリー！



⚾巨人×DeNA（ファーム）

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【了】