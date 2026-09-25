【今日のプロ野球公示】松尾汐恩、清水叶人など｜9月25日の一軍出場選手登…

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日本野球機構は25日付の出場選手登録・登録抹消を公示した。
セ・リーグ
【登録】
DeNA 投手 J．ルイーズ
DeNA 捕手 松尾 汐恩
【抹消】
DeNA 投手 深沢 鳳介
中日 投手 K．マラー
広島 捕手 清水 叶人
※10月5日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
【注】DeNAの松尾汐恩は脳振盪特例措置により、出場選手登録抹消後10日間を経ずに復帰となる。代替指名選手の深沢鳳介選手は出場選手登録抹消となるが、脳振盪特例の適用により、10日間を経ずに再登録可能。
パ・リーグ
【登録】
ソフトバンク 投手 木村 光
オリックス 投手 平野 佳寿
オリックス 投手 陳 睦衡
西武 投手 髙橋 光成
西武 投手 山田 陽翔
西武 投手 E．ラミレス
西武 内野手 石井 一成
ロッテ 投手 髙橋 快秀
ロッテ 外野手 髙部 瑛斗
【抹消】
日本ハム 投手 達 孝太
楽天 投手 前田 健太
楽天 外野手 吉野 創士
※10月5日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
【注】オリックスの平野佳寿は引退選手・特例登録が適用され、本日のみ当該球団は31名を超えて出場選手登録することが出来る。なお、当該選手は翌日、自動的に登録抹消となる。
【了】