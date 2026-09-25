【今日のプロ野球公示】松尾汐恩、清水叶人など｜9月25日の一軍出場選手登…

　

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　日本野球機構は25日付の出場選手登録・登録抹消を公示した。

セ・リーグ

【登録】

DeNA　　　　投手　　J．ルイーズ

DeNA　　　　捕手　　松尾　汐恩

 

【抹消】

DeNA　　　　投手　　深沢　鳳介

中日　　　　　投手　　K．マラー

広島　　　　　捕手　　清水　叶人

 

※10月5日以後でなければ出場選手の再登録はできない。

 

【注】DeNAの松尾汐恩は脳振盪特例措置により、出場選手登録抹消後10日間を経ずに復帰となる。代替指名選手の深沢鳳介選手は出場選手登録抹消となるが、脳振盪特例の適用により、10日間を経ずに再登録可能。

 

　

 

パ・リーグ

【登録】

ソフトバンク　投手　　木村　光

オリックス　　投手　　平野　佳寿

オリックス　　投手　　陳　睦衡

西武　　　　　投手　　髙橋　光成

西武　　　　　投手　　山田　陽翔

西武　　　　　投手　　E．ラミレス

西武　　　　　内野手　石井　一成

ロッテ　　　　投手　　髙橋　快秀

ロッテ　　　　外野手　髙部　瑛斗

【抹消】

日本ハム　　　投手　　達　孝太

楽天　　　　　投手　　前田　健太

楽天　　　　　外野手　吉野　創士

 

※10月5日以後でなければ出場選手の再登録はできない。

 

【注】オリックスの平野佳寿は引退選手・特例登録が適用され、本日のみ当該球団は31名を超えて出場選手登録することが出来る。なお、当該選手は翌日、自動的に登録抹消となる。

　

 

【了】