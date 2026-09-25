







千葉ロッテマリーンズは、11月23日にZOZOマリンスタジアムで行われるOB戦「ちば興銀プレゼンツ マリーンズスペシャルゲーム2026」について、試合中継を実施することを発表した。







本イベントは球団として初めて実施するOB戦となり2006年以降に在籍していたOB選手を中心に「TEAM WHITE」と「TEAM BLACK」に分かれて5イニングで実施。



試合中継はCS放送「日テレNEWS24」、インターネット配信「J:COM STREAM」、「ベースボールLIVE」、「Rakuten パ・リーグSpecial」、「FOD」、「パーソル パ・リーグTV」、「DAZN」で実施予定。



試合中継概要は次の通り。



＜試合中継概要＞

放送・配信日：2026年 11月23日（月・祝）

放送予定：日テレNEWS24(CS放送)

配信予定：J:COM STREAM、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、FOD、パーソル パ・リーグTV、DAZN

映像製作：千葉ロッテマリーンズ



















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【了】