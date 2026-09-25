● ドジャース 2－4 パドレス ○

＜現地時間9月24日 ドジャー・スタジアム＞

ロサンゼルス・ドジャースがレギュラーシーズン最後の本拠地カードを負け越し。大谷翔平投手（32）は「1番・指名打者」でフル出場し、2試合連続安打を記録した。

復帰2戦目の大谷は昨季13勝の右腕ピベッタと対戦。初回の第1打席はフルカウントから低めいっぱいのフォーシームを振り抜き、右中間へ飛距離382フィート（約116メートル）の大飛球を放ったが、フェンスギリギリの中飛に倒れた。

3回裏の第2打席はカウント1-2から外角高めのフォーシームを捉えて右前安打。2番ムーキー・ベッツも繋いで二死一、二塁の好機を作ったが、先制点には繋がらなかった。

5回裏の第3打席、カウント1-2から外角高めのカーブを再びセンター方向に飛ばしたが、フェンス手前で失速して中飛。7回裏の第4打席は4番手左腕エイドリアン・モレホンの剛速球攻めに屈し、3球三振を喫した。

3点ビハインドの9回裏、二死二塁の好機で第5打席を迎えると、守護神ミラーの102.6マイル（約165.1キロ）フォーシームを左中間に弾き返し、復帰後初打点となる適時二塁打。5打数2安打、1打点、1三振の内容で、今季成績を打率.278、30本塁打、81打点、OPS.902とした。

ドジャースは2連敗を喫すも、同日に東地区王者のブレーブスが敗れたため、第2シード入りが確定。ワイルドカードシリーズは免除され、現地10月4日（日本時間3日）の地区シリーズからポストシーズンを戦う。