京成電鉄は25日、MLBロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手を応援する企画として、2026年10月3日（土）から「ポストシーズン応援記念券」を発売すると発表した。

記念乗車券は、佐々木朗希投手の背番号（11番）と投球時速160km代にちなんで、駅ナンバリングが「KS11」の京成小岩駅から鎌ヶ谷大仏駅までの550円区間、駅ナンバリングが「KS16」の京成八幡駅から習志野駅までの450円区間の乗車券2枚セットとなっており、1部1,000円（税込）で、数量限定で発売。