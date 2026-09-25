楽天は25日、2027シーズン楽天イーグルス公式ファンクラブ「CLUB EAGLES」の入会受付を10月1日（木）より開始することになったと発表した。併せて、選手とファンをひとつに繋ぐ「ファンクラブユニフォーム2027」のデザインを発表。

「CLUB EAGLES」は、全コースに「ファンクラブユニフォーム2027」や、観戦チケット引換クーポンなどの特典が付いた、楽天イーグルスをより楽しく、お得に応援いただけるファンクラブ。

「ファンクラブユニフォーム2027」は、東北6県の県花をあしらい、東北の誇りを込めてデザインした特別な一枚が完成。また、スタンダードコース以上の選択特典として、宗山塁選手、黒川史陽選手、中島大輔選手がプロデュースした「ショルダーバッグ＆バケットハット」を用意。

入会コースは、応援スタイルに応じて選べる4つのコース（プレミアム、ハイグレード、スタンダード、ライト）に加え、中学校3年生までを対象とした「ジュニアコース」が新登場。

さらに、期間中の入会者限定で、通常の特典に加えて「球団アンバサダーサイン会」などから好きなプラス特典が選べる、早期入会キャンペーンを実施。

※ファンクラブユニフォームは入会コースによって素材や背番号・背ネームの有無が異なる。