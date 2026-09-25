













東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスの前田健太投手は24日、敵地・エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズ戦に先発登板。NPBで12年ぶり通算11度目の完封勝利を飾った。







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初回2死から野村佑希選手に痛烈な投手強襲の内野安打を許したが、そのまま続投。続く万波中正選手を右飛に打ち取ると、その後も日本ハム打線に得点を与えなかった。



9回を投げて116球、被安打2、9奪三振、無四球。打者29人で試合を締めくくった。



打線は日本ハム先発の達孝太投手の前に7回まで無得点だったが、8回に村林一輝選手の先制適時打などで4点、9回にも2点を加え、前田投手を援護した。



NPBでの完封は広島東洋カープ時代の2014年8月22日の阪神タイガース戦以来。この日の白星で日米通算170勝に到達し、エスコンフィールドHOKKAIDOでは初めての勝利となった。



前田投手はPL学園高から2006年高校生ドラフト1巡目で広島に入団。2015年まで8シーズンで97勝を挙げ、2016年からはメジャーリーグでプレーした。



日本球界に復帰した今季は14試合に登板して5勝4敗、防御率2.24。38歳のベテランが、NPBでの節目の投球を見せた。

































【動画】被安打2、9奪三振の快投！前田健太がNPBで12年ぶりに達成した完封勝利がこちら

DAZNベースボール公式Xより













これぞ前田健太



熟練のマウンド捌きを披露

NPBで12年ぶり通算11度目の完封勝利



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【了】