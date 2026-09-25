







ロサンゼルス・ドジャース 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースは24日（日本時間25日）、球団公式Instagramを更新。ブレーク・スネル投手が、俳優の神木隆之介さん、ゴジラと並んだ記念写真を公開した。



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投稿には「Will the real Zilla please stand up?（本物の“ジラ”はどっちだ？）」と驚きの絵文字を添えた一文が付けられている。



スネル投手はゴジラにちなんだ「スネジラ」の愛称で知られ、自身のInstagramのアカウント名にも使っている。本家のゴジラとの対面が実現した。



この日のドジャースタジアムでは、神木さんが主演を務める映画『ゴジラ－0.0（マイナスゼロ）』の海外プロモーションが行われた。



試合前には神木さんが始球式に登場し、捕手を務めた山本由伸投手へノーバウンドで投げ込むと、スタンドから大きな歓声が上がった。場内にはゴジラのテーマ曲が流れ、中堅付近にはゴジラも姿を見せた。



日本のファンからも喜びの声が相次いだ。サイ・ヤング賞の受賞歴を持つスネル投手は、山本投手との仲の良さでも日本で注目を集めており、今回は日本の人気俳優とゴジラとの“夢の共演”となった。

































【投稿】本物の“ジラ”はどっち…？スネルが神木隆之介＆ゴジラと夢の3ショット！

ドジャースの公式Instagramより













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【了】