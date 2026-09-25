







シカゴ・カブス 最新情報



シカゴ・カブスのピート・クローアームストロング選手は24日（日本時間25日）、本拠地リグリー・フィールドで行われたマイアミ・マーリンズ戦に「1番・中堅」で先発出場。今季40個目の盗塁を決め、MLB史上7人目の「40-40」を達成した。



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初回、先頭打者としてフルカウントから四球を選んで出塁。続く鈴木誠也選手の打席の初球でスタートを切り、二盗に成功した。



本塁打は20日（日本時間21日）のシンシナティ・レッズ戦で今季45本目に到達しており、この盗塁で節目の数字がそろった。本拠地のファンは総立ちで祝福した。



「40-40」は2024年の大谷翔平選手以来2年ぶり。過去にはホセ・カンセコ、バリー・ボンズ、アレックス・ロドリゲス、アルフォンソ・ソリアーノ、ロナルド・アクーニャJr.も達成しており、そうそうたる顔ぶれに24歳で名を連ねた。



45本塁打以上での達成はソリアーノ、大谷選手に次ぐ史上3人目となる。



この日は3回に中前打を放ち、3打数1安打1四球1盗塁。今季は158試合で打率.280、45本塁打、107打点と、長打力と走力を兼ね備えた活躍を見せている。



試合は5回に鈴木選手の26号ソロで同点に追いつくと、6回にニコ・ホーナー選手の適時打で勝ち越し、カブスが2-1で競り勝った。































【動画】初回に二盗成功！ピート・クローアームストロングの「40-40」達成シーンがこちら

MLB Japanの公式Xより













🎉 PCA 『40-40』達成 🎉

MLB史上7人目の快挙を成し遂げる！！



ピート・クロウ=アームストロング

初回に出塁し、今季40個目の盗塁成功🔥

おめでとうございます👏👏👏



👉『45-40』の到達は史上3人目です！

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【了】