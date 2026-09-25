







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは25日、西勇輝投手が今季限りで現役を引退すると発表した。プロ18年目の35歳右腕が、ユニホームを脱ぐことになった。



西は三重・菰野高から2008年ドラフト3位でオリックス・バファローズに入団。3年目の2011年に10勝を挙げると、翌2012年には福岡ソフトバンクホークス戦でノーヒットノーランを達成するなど、先発ローテーションの中心として活躍した。



2018年オフに国内FA権を行使し、阪神へ移籍。加入1年目の2019年から10勝を挙げ、翌2020年も11勝をマークするなど先発陣を支えた。



昨季は右膝の故障の影響もあり、一軍登板は1試合にとどまった。それでも今季は4月30日の東京ヤクルトスワローズ戦で617日ぶりとなる白星を挙げ、その後は3連勝。6月4日の埼玉西武ライオンズ戦では、NPB史上61人目となる通算1500奪三振を達成した。



今季はここまで8試合に先発し、3勝4敗、防御率3.29。直近の登板となった9月2日のヤクルト戦では3回1/3を投げ、7安打4失点で敗戦投手となっていた。



通算では351試合に登板し、127勝113敗1セーブ、防御率3.10。オリックス、阪神の2球団で長く先発として腕を振り続けた右腕が、18年間の現役生活に幕を下ろす。















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