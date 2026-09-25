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ロサンゼルス・ドジャースのアンディ・パヘス外野手は、サンディエゴ・パドレスとのシリーズ初戦で復帰した。ただし、ポストシーズン前に残された6試合すべてへ出場させることには慎重で、球団は打席数の確保と身体への負担を両立させる方針だ。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が報じている。



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パヘスは左手骨折のため8月下旬から負傷者リスト（IL）に入っていた。回復を早めるため、左手にスクリューを入れる処置も受けている。



シーズン終盤ということもあり、マイナーでのリハビリ出場は行わず、そのままメジャーへ復帰する予定だ。これにより、ポストシーズンまでに実戦で調整できるのは6試合となる。



球団としては、できるだけ多くの打席を与えたい一方、6試合連続で起用するのは負担が大きすぎるとみている。状態を確認しながら、再び故障することがないよう慎重に起用するという。



待望のパヘスの復帰について、デーブ・ロバーツ監督は「22日（日本時間23日）に復帰すると仮定すると、その後6試合連続の試合が控えている。これはかなりハードなスケジュールだ」と言及した。



シーズン開幕から好調を維持していたパヘスが復帰するのは心強い。しかし、カイル・タッカー外野手が調子を上げ、ホスエ・デパウラ外野手が台頭している今、パヘスを急いで復帰させる必要はなかったのかもしれない。











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