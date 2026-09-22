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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、サンディエゴ・パドレス戦で復帰する見通しとなった。先発か複数イニングのリリーフかはまだ決まっていないが、球団はポストシーズンでの起用法を見極める重要な登板と位置づけている。米メディア『ドジャース・ビート』のスティーブ・ウェブ記者が言及した。



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デーブ・ロバーツ監督は、佐々木の次回登板について「パドレスとのシリーズになると思う」と明言。先発マウンドを任せる選択肢と、ブルペンから複数イニングを投げる可能性の両方を残した。



一方で、通常の1イニング限定のリリーフではなく、複数イニングを投げさせる方針は固まっているという。佐々木はブルペン投球も行い、実戦復帰へ向けてさらに一段階進んだ。



復帰後の佐々木については、10月にどのような役割を任せられるのかを判断するために、実戦での投球を確認する必要がある。先発かリリーフかを含め、今回の登板が評価材料となる。



起用法に注目の集まる佐々木についてウェブ氏は「ドジャースは、彼がどのような貢献ができるかを見極め、ポストシーズンで頼りにする投手たちを温存する必要がある」と言及した。



佐々木は昨季、ポストシーズンでブルペン陣の一角として大きな存在感を放った。今季も同様の活躍が期待されいているが、まずは復帰後の実戦登板を見極める必要がありそうだ。











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