







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨オフ、エドウィン・ディアス投手、カイル・タッカー外野手とそれぞれ大型契約を結んだ。当時は大型補強に成功したとの評価が大半だったが、現在では失敗だったと評価が一転しているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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ドジャースはディアスに3年6900万ドル、タッカーに4年2億4000万ドルを用意し獲得にこぎつけたが、ディアスは序盤から打ち込まれた上で現在離脱中。タッカーも長らく打撃不振に苦しんでいる。



同メディアは「ドジャースはディアスとタッカーを両獲りしたことで、メディアやファンから3年連続で『オフシーズンの勝者』と評価された。しかし、両者ともドジャースが期待していたような結果を残すことは全くできていない。レギュラーシーズンが終盤を迎える中、ESPNのブラッドフォード・ドゥーリトル記者は、この2人をドジャースにとって今季最大の期待外れと評した」と言及。



続けて、「昨オフのFA市場でドジャースがディアスとタッカーを補強したことで、ロサンゼルスの経済力による支配をめぐって多くの懸念の声が上がった。当時は、こうした大物選手に狙いを定めた補強は間違いのない選択に見えましたが、両者の契約1年目はこれ以上ないほど悪い結果になっている」という同記者の見解を伝えている。











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