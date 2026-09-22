ロッテ－オリックス（ZOZOマリンスタジアム）の試合前に、球団OBの橋本将氏、渡辺俊介氏、久保康友氏、塀内久雄氏がセレモニアルピッチに登場した。

ピッチャーは渡辺氏と久保氏、キャッチャーは橋本氏と塀内氏が務めた。

▼ 橋本将氏コメント

「久しぶりにZOZOマリンのグラウンドに足を踏み入れて、懐かしかったですね。照明も綺麗になって、明るくなったなと感じました。2009年以来、ライトスタンドからのコールも聞けて……これも今日楽しみにしていたことの一つだったので、すごく気持ちよかったです。俊介の球？……全然ダメ！（笑）」

▼ 渡辺俊介氏コメント

「今日はバッターがいなかったので、投げやすかったですね（笑）。いつも選手が立つと『当てちゃいけない』と気を使うんですけど、今日はキャッチャーがタスクだったし、全力で投げ切ってやろうと思って投げました！ 球場の皆さん、そしてライトスタンドの声援で少しアドレナリンが出て、いいボールがいきました」

▼ 久保康友氏コメント

「やっぱりマリンのグラウンドはいいですね。マリーンズは特徴のある応援なので、『あ、なんか懐かしいな』と思いながら聞いていました。久しぶりの久保コールも、うれしかったですね。投球はちょっと引っ掛けましたけど、いい感じでした。もうちょっと練習してきます（笑）」

▼ 塀内久雄氏コメント

「久しぶりのマリンスタジアムはやっぱりいいですね。久雄コールも懐かしくて、当時の記憶が蘇りました。久保さんの球も無事に受けることができて良かったです」