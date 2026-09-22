







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、途中加入したタリック・スクーバル投手のFAを控えている。順当に残留するのか、それとも他球団へ流出となるのか注目される中、本人のある発言がファンの間で話題になっているという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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注目が集まっているのは、日本時間18日の試合で地区優勝を決めた後に行われたシャンパンファイト中の発言。現在の心境について聞かれたスクーバルは、「こういう瞬間をみんなと一緒に祝うのは本当に楽しい。特別なものになるだろう。これが、これから何度もあるうちの最初の一つになると思う」と答えたという。



同メディアは「おそらく、彼はまだそれほど先のことまで考えてはいないだろう。発言は今季についてのものだったが、ドジャースが勝ち続けるほど、彼の獲得を巡る争いでは有利な方向へ状況が動いていく」としつつも、「この発言にはそれ以上の意味があるのではないかというファンの憶測も収まっていない」と言及。



続けて、「『これから何度もあるうちの最初』って言ったことに期待してる。それを聞くと、ドジャースと再契約するつもりなんじゃないかと思う」、「彼はそれとなくヒントを出したんじゃないか」、「うん、もう出ていかないってこと？」といったファンの声を紹介している。











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