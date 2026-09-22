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北海道日本ハムファイターズの奈良間大己内野手は21日、エスコンフィールドで行われたオリックス・バファローズ戦に途中出場。9回の守備で好プレーを披露した。



日本ハムが5-3と2点をリードして迎えた9回表。奈良間は野村佑希に代わって三塁の守備に入った。守護神・柳川大晟がマウンドに上がり、先頭の宗佑磨を二ゴロに打ち取って1死走者なしとなった場面だった。



続く紅林弘太郎が三遊間へ鋭い打球を放つと、奈良間が素早く反応。横ではなく斜め後方へ跳ぶようにして打球をキャッチすると、すぐさま体勢を整えて一塁へ送球し、アウトを奪った。守備固めで出場した直後に、三遊間を抜けそうな当たりを処理する好守を見せた。



その後は一塁手の失策で走者を背負ったものの、柳川が内藤鵬を三邪飛に打ち取りゲームセット。日本ハムが5-3で勝利し、連敗を2で止めた。先発・加藤貴之が今季12勝目、柳川は27セーブ目を挙げた。



奈良間は今季110試合に出場し、打率.252、5本塁打、24打点、7盗塁。二塁を中心に内野の複数ポジションを守り、攻守でチームを支えている。

































【動画】この動きはすごい…奈良間大己のファインプレー

DAZNベースボールのXより













反応×判断



横ではなく斜め後ろに跳ぶ

奈良間大己 クールに好守



⚾️日本ハム×オリックス

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【了】