







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの度会隆輝外野手は21日、甲子園で行われた阪神タイガース戦に「1番・左翼」でスタメン出場。7回の守備でフェンスに激突しながら大飛球を好捕するスーパープレーを見せた。



2-2の同点で迎えた7回裏。2死走者なしから阪神・坂本誠志郎が、DeNA3番手・伊勢大夢のストレートを捉えた。打球は左中間最深部へ伸びたが、左翼の度会が懸命に追走。フェンス際でジャンプすると、体をフェンスにぶつけながらも左手のグラブでボールをつかみ取った。



激突の勢いでその場に倒れ込んだ度会だったが、ボールは離さず。グラブを掲げて捕球をアピールし、見事アウトにして見せた。



この日は打撃では6打数無安打、2三振。それでも、今季はここまで126試合に出場し、打率.281、9本塁打、49打点、5盗塁をマークし、急成長を見せている。



試合は2-2のまま延長戦に突入。11回裏に阪神・大山悠輔が17号サヨナラ本塁打を放ち、DeNAは2-3で敗れた

































【動画】坂本は本塁打と勘違い？度会隆輝が大飛球をジャンピングキャッチ

DAZNベースボールのXより













一番星の気迫



度会隆輝 スーパープレー

フェンスに激突もボールは落とさず



⚾️阪神×DeNA

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【了】