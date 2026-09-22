







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手が、右膝からすね付近への自打球の影響でサンフランシスコ・ジャイアンツ戦のスタメンから外れた。本人は状態について大きな問題はないとの見方を示しているが不安は残る。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のジャック・ハリス記者が言及した。



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タッカーは19日（日本時間20日）の試合で、自打球を右膝からすね付近に当てた。打球は防具を外れた位置に直撃し、直後には痛みで倒れ込み、デーブ・ロバーツ監督やトレーナーが状態を確認した。



それでもタッカーはそのまま試合に残り、5回には四球を選んだ後に走塁もこなした。その後も右翼の守備に就いていたが、動きにはやや慎重さが見られ、試合が大差となった段階で途中交代した。



2024年には同じような自打球によって右すねを骨折し、3か月の離脱を経験している。ただし、今回は当たった場所が異なるとしており、本人も当時と同じような重傷ではないとの認識を示した。



状態に不安が残るタッカーについてハリス氏は「ドジャースとしては、この負傷が最近調子を上げつつある彼のパフォーマンスに影響がないことを願うしかない」と言及した。



大谷翔平選手が負傷離脱している中、タッカーの復調はドジャースにとって大切な要素となっている。ポストシーズンも間近に控えており、球団はコンディション管理と患部の見極めに、細心の注意を払うことになりそうだ。











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