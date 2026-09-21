







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、主砲のフレディ・フリーマン内野手が右膝痛を抱えている。デーブ・ロバーツ監督は負傷者リスト（IL）入りはさせず、休養日を増やしつつ対応しているが、本人がその背景について語ったという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同メディアは「大谷が故障を抱えながらプレーを続けたことで状態を悪化させたことを考えると、ドジャースがフリーマンに対しても同じ過ちを犯しているのではないかという疑問が生じる。ロバーツ監督は週末、その懸念を認めたものの、フリーマンの状況は大谷とは異なり、ILに入れる必要はないとの考えを示した」と言及。



続けて、「それは確かにもっともな疑問だと思う。だが、現状を考えるとIL入りは選択肢ではないと思っている。個人的には、彼に代わるより良い選択肢があるとは思わないからだ。10日間休ませる必要はないと思うが、1日より長く休ませる可能性はあるのか。それはもっともな質問だ。トレーニングスタッフや本人と話をして、最終的に判断しなければならない。ただ、IL入りはまったく合理的ではないと思っている」という同監督のコメントを伝えている。



フリーマンについては数日休養をとったところ、患部の不快感が軽減されたとも伝えているが、今後も様子を見ながらの起用が続くことになるのだろうか。











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