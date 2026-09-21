「今月初めてのホームラン」鈴木誠也、値千金の25号ソロ！　9-1勝利に貢献…









鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の鈴木誠也外野手は、20日（日本時間21日）に行われたシンシナティ・レッズ戦に出場し、5打数1安打ながら8回に値千金の25号ソロ本塁打を放ち、チームの9-1の勝利に貢献したと、米メディア『ロトワイヤー』が報じている。

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この日の鈴木は8回の打席まで4打数無安打1三振と結果が出ていなかったが、最後の打席で会心の一撃を放った。



最後まで集中力を切らさなかった打席が、値千金の一発へと繋がったと言える。



同メディアによると、この一発が「今月初めての本塁打」になったという。



上位打線の一角として得点機を演出し続けてきた鈴木にとって、この日は苦しい展開の中での起死回生の一打となった。



鈴木のシーズン25号は、自身のキャリアの中でも上位に入る本数となっている。



それを踏まえ、同メディアは「メジャー自己2番目の本塁打数」であり、昨季151試合で放った自己最多32本に次ぐ数字になっていると伝えた。



今季はまだ試合数を残しており、自己最多更新の可能性も十分に残っている。











着実に数字を積み重ねてきた打撃内容は、チームの得点力を支える重要な要素にもなっている。



鈴木は今季開幕直後、ワールド・ベースボール・クラシックで負った右膝の負傷により出遅れる場面があった。



それでもなお、負傷から立ち直り、シーズンを通して高い水準の打撃を維持してきたことがうかがえる。



この日の一撃は、そうした苦しい時期を乗り越えてきた証とも言える一打だった。



カブスは終盤戦でも上位争いを続けており、一戦一戦の重みが増している。



そうした状況下で放たれた鈴木の25号は、チームにとって値千金の援護弾となった。



序盤に出遅れながらも粘り強く調整を重ねてきた鈴木にとって、この一発はシーズンの充実度を象徴する一撃とも言えるだろう。



自己最多本塁打数の更新に迫れるか、今後の打席にも注目が集まる。



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