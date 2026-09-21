「最後の勝利は8月11日」菅野智之、5回1失点の好投も11敗目！？　貧打のロ…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、20日（日本時間21日）に行われたシアトル・マリナーズ戦に先発登板し、5回を1安打1失点2四球5奪三振に抑えたものの、味方の援護を得られず今季11敗目を喫したと、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

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菅野は本拠地クアーズ・フィールドで試合を作り、粘り強い投球を見せた。



打者有利な球場として知られるクアーズ・フィールドで安定した内容を残せたことは、シーズン終盤を迎えたチームにとっても大きな収穫と言える。



被安打はわずか1本ながら2四球を与えてやや制球に苦しむ場面もあったが、要所を締めて追加点を与えなかった。



しかし味方の打線は最後まで沈黙したままで、勝ち星には結びつかなかった。



それを踏まえ、同メディアは「得点不足が敗北をもたらした」と伝えている。



今回の黒星で、菅野は直近7試合で6敗目を喫することになった。











同メディアによると「最後の勝利は8月11日（同12日）」であり、その不振の長さが目立っているという。



今季はここまで28試合に先発し、147回2/3を投げて91奪三振、36与四球を記録。



与四球の数自体は決して多くなく、防御率5.36、WHIP1.33という成績を残しており、それほど大きく崩れているわけではない。



今季最終登板は土曜日のシカゴ・ホワイトソックス戦になる予定で、シーズン終盤にどのような投球を見せるか注目される。



今季は苦しい成績が続いているものの、粘り強く試合を作る姿勢は変わっていない。



今季を通じて先発ローテーションの一角を担ってきた菅野にとって、この最終登板は自身の踏ん張りを示す大切な機会となりそうだ。



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