







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、度重なる怪我によって二刀流に限界がきているのかもしれない。今後も二刀流を続けることは身体的な負担が大きく、起用法を見直す必要があるという。米メディア『ニューヨーク・タイムズ』のアンディ・マクロー記者が言及した。



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大谷は現在、首、膝、右上腕二頭筋など複数の問題を抱えて負傷者リスト（IL）入りしている。32歳となった今、投打の両方をフルシーズン続ける負担は、20代の頃よりも大きくなっているとの見方が示された。



解決策の一つとして、シーズン前半は打者に専念し、後半戦から投手としての調整を進めて10月の登板に備える起用法が提案された。投手としての能力を生かしながら、年間を通した負担を抑える狙いだ。



しかし、実際にその形へ移行できるかは大谷本人の意向にも左右される。大谷はこれまで一貫して二刀流へのこだわりを示しており、30代でも投打の両方をこなせると証明したいと考える可能性がある。



難しい大谷の起用についてマクロー氏は「ドジャースも、球団の顔である彼と対立したくはない。これは繊細な駆け引きになるだろう」と言及した。



大谷はこれまで何度もファンの想像を超える活躍を見せてきた。しかし、年齢という壁を越えるのは難しいのかもしれない。







































【動画】大谷翔平の「二刀流」は限界を迎えているのか？谷繁さんら解説者が議論





YouTube『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』より





















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