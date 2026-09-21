







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは先日、2Aでプレーしていたホスエ・デポーラ外野手が、3Aを飛び越しメジャーに抜擢されたことが話題となった。既に初本塁打を放つなど才能の片りんを見せている中、デーブ・ロバーツ監督がある注文をつけたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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デポーラはMLBパイプラインが発表するプロスペクトランキングで球団1位、全体6位の評価を受けるトッププロスペクト。今季メジャーデビューを果たすと、昇格後には本塁打も記録するなど、最高峰の舞台で経験を積んでいる。



そのデポーラについて、同メディアは「チームには彼をより完成度の高い選手に育てるという課題に加え、外野守備に慣れさせなければならない切実な理由がある。大谷とダルトン・ラッシング捕手が10月を迎える前に負傷者リスト（IL）から復帰できたとしても、指名打者か代打としてしか起用できない。ここに彼が加わると、左打ちのDH要員が3人いることになる」と指摘。



合わせて、「率直に言えば、彼はこれまで守備を重要視してこなかったと思う。でも、守備は重要なものでなければならない。メジャーに来れば、アウトにできる打球をしっかりアウトにすることは重要だ。もちろん、彼をここまで連れてきたのは打撃力だが、守備の重要性を彼に理解させ、より良い守備ができる選手にするのも我々の仕事だ」というロバーツ監督のコメントを伝えている。











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