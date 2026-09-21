







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間17日、メジャー40人枠を空けるため、ライアン・ウォード外野手がDFAとなった。同選手はここからウェーバーにかけられることになるが、米メディア『ドジャースネイション』は流出濃厚だと見解を示している。



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ウォードはマイナー通算168本塁打を誇る強打者で、今季は待望のメジャーデビューも果たした。しかし、メジャーの壁は高く20試合、打率.218、3本塁打、12打点といった数字にとどまっており、6月下旬からはマイナー暮らしが続いていた。



同メディアは「彼は6月にマイナーへ戻り、その後2か月ほどはまずまずの成績を残していた。しかし、9月に入ってからの不振によって、40人ロースターの枠を失うことになったのかもしれない。9月1日以降、彼は打者有利のリーグでプレーしながら、打率.191、OPS.565、本塁打はわずか1本だった」とDFAに至った背景に言及。



続けて、「彼がウェーバーを通過すれば、ドジャースは引き続き彼を球団に残すことができる。しかし、これまでの実績を考えると、他球団が見送る可能性は極めて低い」と予想している。











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