







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、負傷者リスト（IL）からの復帰へ向けて前進しているものの、現時点で状態は「ほぼ正常」と表現されている。このまま復帰を果たしても、以前のような活躍はできないかもしれない。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。



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ドジャースは地区優勝を決めたものの、先発陣には新たな故障者が出ており、ブルペンにも不安を抱えている。さらに大谷も離脱中で、ポストシーズンへ向けて万全とは言い難い状況だ。



デーブ・ロバーツ監督は大谷について「ほぼ正常な状態だ」と説明しつつ、回復自体は順調に進んでいるとした。ただし、完全に問題が解消されたと断言できる状態ではない。



大谷は最短で23日（日本時間24日）にILから復帰可能となる。球団としてはポストシーズン前に実戦で打席を重ねさせたい考えがあるとみられるが、この状態で無理に調整させるべきではない。



IL入りの前から不振に陥っていた大谷について、ステビンス氏は「復帰後は再び1番を打つことになるだろう。しかし、IL入り前のような状態が見られれば、ポストシーズンの対戦相手は試合の序盤で簡単にアウトを取れるチャンスとなり、喜んで掴むだろう」と言及した。



ワールドシリーズ3連覇に向けて大谷が必要なのは間違いない。しかし、それは不振に陥る前の状態を指しており、今の大谷には早期復帰よりも万全な状態での復帰が求められる。











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