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阪神タイガースの元山飛優内野手は20日、本拠地・阪神甲子園球場で行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「7番・遊撃」でスタメン出場。6回の守備で華麗な好プレーを披露した。



阪神が4-0とリードして迎えた6回表、1死走者なし。DeNA・宮﨑敏郎が中堅方向へゴロを放つと、遊撃の元山が素早く反応した。二塁ベース寄りまで回り込んで打球に追いつくと、その勢いのまま一回転。一塁へ正確な送球を送り、宮﨑をアウトに仕留めた。



抜ければ中前打となりそうな打球をアウトに変える好守に、マウンドの才木浩人も拍手。ベンチの選手たちからも称賛を受けるプレーとなった。



元山は守備だけでなく、打撃でも存在感を発揮した。3回、阪神が暴投で1点を先制した直後の2死満塁で、DeNA先発・竹田祐の内角直球を捉えた。強い打球が一塁手・筒香嘉智のグラブを弾き、2者が生還する適時内野安打となった。



さらに8回にも右翼への犠飛を放ち、この日は3打点。4試合ぶりのスタメン起用に攻守で応えた。阪神は3回に3点を先制すると、その後も着実に加点。投げては才木が7回無失点と好投し、DeNAに8-1で快勝した。

































【動画】これアウトに！元山飛優のファインプレーがこちら

DAZNベースボールのXより













華麗に回転



ベンチも皆、拍手

元山飛優 ショートで好プレー



⚾️阪神×DeNA

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【了】