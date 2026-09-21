福岡ソフトバンクホークスのドラフト3位ルーキー・鈴木豪太投手が、プロ1年目から一軍登板を重ねている。当初は二軍で1年間投げ抜くことを目標にしていた右腕だが、今では一軍で緊迫した場面も任されるようになった。その飛躍を支えているのが、プロ入り後に改めて価値を見いだした“一つの球種”だ。想像を超えるルーキーイヤーを送る鈴木が、一軍で得た手応えと成長の日々を語った。（取材・文：灰原万由）

プロフィール：鈴木豪太

滋賀県出身。東海大付属静岡翔洋高、大阪商業大を経て、2025年ドラフト3位で福岡ソフトバンクホークスに入団した。ルーキーイヤーの今季は一軍で登板を重ね、中継ぎとして好成績を記録。サイドスローから繰り出す力強い直球と変化球を武器に、ブルペンの一角を担っている。

「一軍で投げられるとも思っていませんでした」自身の想像を超えたルーキーイヤー

ここまで37試合に登板し、3勝1敗5ホールド、防御率1.83（9月20日終了時点）。走者を背負った場面や接戦でもマウンドを託されており、「宮崎キャンプの時には考えられないぐらい投げられていますし、今は順調に登板数を重ねられています」。春先には想像していなかったほど、多くの経験を重ねるルーキーイヤーとなっている。

開幕一軍入りも、本人にとっては嬉しい誤算だった。プロの世界へ足を踏み入れたばかりだからこそ、まずは二軍で1年間投げ抜くことを目標に置き、一歩ずつ積み上げるつもりでいた。

「本当に、（1年目から）一軍で投げられるとも思っていませんでした。1年目は二軍で怪我なく1年間投げられたらいいなぐらいに思っていたので、こうして一軍にいられるのはすごく嬉しいです」

一軍のマウンドを経験する中で、打者との向き合い方にも変化が生まれた。

「最初の方はストライクが入るかなとか、自分との戦いでした。今はある程度一軍の雰囲気にも慣れてきて、バッターと対戦できています」

登板を重ねるにつれ、意識は自分自身から目の前の打者へ向くようになり、勝負へ集中できる余裕も少しずつ生まれていった。

そんな一軍での投球を支える“武器”を見つけたのは、一度登録を外れた後、再び一軍に合流した直後だった。

「通用するとは思っていなかった」倉野投手コーチに勧められた“球種”

[caption id="attachment_290620" align="alignnone" width="1200"] 福岡ソフトバンクホークスの鈴木豪太【写真：産経新聞社】[/caption]

その武器とは、倉野信次投手コーチから積極的に使うよう勧められたカットボール。大学時代から投げていた球種だったが、「自分の中で優先度はかなり低かった」と当時は重要視していなかった。倉野投手コーチの助言を受けて使い始めると、プロの打者が見せる反応は予想していたものとは違った。

「意外とバッターが嫌な反応をしているなと感じて、今では自分の中で自信のあるボールになっています。ここまでプロのバッターにカットボールが通用するとは思っていなかったです」

大学時代には気づいていなかった持ち球の強みを、一軍の打者との対戦を通じて知ることになった。

「今は困った時にカットボールが選択できるので、カウントが悪くなってもあまり困らないです。そこは一つの自信にもなっているので、今季、良い成績を残せているのはカットボールのおかげだと思います」

プロ入り後に見いだしたカットボールの価値が、ルーキーイヤーの投球を支えている。

そんな鈴木だが、現在のサイドスローにたどり着くまでにも、大きな転機を経験してきた。

捕手から投手、そしてサイドスローへ 生き残るために重ねた変化

中学時代までは捕手としてプレーするのが中心で、投手としては「たまに登板するぐらい」だった。東海大静岡翔洋高にも捕手として入部したが、当時の原俊介監督の勧めで投手へ転向した。

「ピッチャーで行こうと言われてからは、ずっと投手としてプレーしました」

1年夏からベンチ入りし、2年秋には背番号1を背負った。3年夏の静岡大会では全7試合に登板し、チームは準優勝。大阪商業大に進学後は上投げからサイドスローへ変更した。

「上投げでやっていても、試合で投げられる未来があまり見えなかったです。投げられるならと思ってサイドを始めました」

捕手から投手へ、さらに投球フォームも変えながら、自分が勝負できる形を築いてきた。そして一軍では、その“自分の形”が本当に通用するのかを試される場面が次々と訪れた。

「自分の成長にもつながる」味わった“1球の重み”

[caption id="attachment_290618" align="alignnone" width="1200"] 福岡ソフトバンクホークスの鈴木豪太【写真：産経新聞社】[/caption]

6月25日のオリックス戦では、2―2の6回1死満塁で先発・前田純からマウンドを引き継いだ。若月健矢への初球に投じたのは、自信を深めていたカットボール。二ゴロ併殺でピンチを切り抜け、直後に味方打線が3点を勝ち越したことでプロ初勝利が舞い込んだ。

「1アウト満塁からの登板で、まずその場面で投げさせてもらえることが嬉しかったです。とても緊張しましたけど、結果もついてきたので良かったです」と初白星だけではなく、試合の行方を左右する局面を任されたことにも大きな喜びを感じていた。

緊迫した場面での登板が増えても、緊張がなくなったわけではない。

「試合で投げるとなったら、どんな場面でもいい緊張感はあります。ピンチを迎えたら自分の中でも（気持ちが）上がってしまうところはあるので、そこはもっと落ち着いて投げていくべきだなと思っています」

勝敗に直結する場面で投げることにも、大きな意味を感じている。

「チームの勝敗を左右する場面で投げることは、自分の成長にもつながると思います。ピンチの場面や緊迫した場面では、より一層抑えたい気持ちが強いです」

一方で、いい結果ばかりではないのがプロ野球の世界だ。8月26日のロッテ戦では5―5の延長10回に登板し、1死から山口航輝に初球のスライダーを左翼席へ運ばれ、サヨナラ負け。プロ31試合目で、初めて敗戦投手となった。

6月には1球で初勝利を手にし、約2か月後には山口への初球が初黒星につながった。

「本当に1球で勝敗が変わるスポーツなので、とても面白いなとも感じますし、1球にしっかりこだわってやっていかないと、あのような結果（8月26日のロッテ戦）にもなるので、そこはもっと突き詰めていきたいです」と、1球に求める精度をさらに上げていく必要性を感じたという。

プロ初黒星を喫した後は、ブルペンをともにする先輩たちの言葉にも支えられた。

「津森（宥紀）さんや松本（裕樹）さんが声をかけてくださって、ありがたかったです。津森さんはご飯とか連れていってくれますし、僕がルーキーなので、チームに馴染みやすいように配慮してくれています」

そうした支えも受けながら、黒星から9日後には再び試合の流れを左右する場面が巡ってきた。

9月4日、2位・西武との直接対決。3―2と1点差に迫られた4回1死一、二塁で先発・前田悠伍からマウンドを引き継ぐと、アレクサンダー・カナリオを外角低めのカットボールで空振り三振、続く滝澤夏央を初球で二ゴロに封じた。5回も三者凡退に抑え、1回2／3を無安打無失点。「1点もあげるつもりはなかったので、結果的に0で抑えられてよかったです」とピンチを切り抜け、プロ2勝目を手にした。初黒星を経験した後も重要な局面を任され、結果で応えた。

身近には、目標にする先輩たちもいる。

「ホークスの勝ちパターンの方たちは本当にすごいので、自分も圧倒的な投手になれるようにって目標があります。12球団でもトップクラスのリリーフ陣だと思いますし、1年目から一番近くで見させていただいているのは、とてもいい経験になっていると思います」

鈴木が目標に挙げるのは、チームのブルペンを支えるリリーフ陣だ。高い水準で結果を残す先輩たちを間近で見られる環境も、初めてのシーズンを送る鈴木にとって貴重な学びになっている。

入団時に掲げた目標は、「ファンの方々が安心して見られる投手になる」こと。30試合を超える登板を重ねても、自身に合格点を与える段階ではない。

「まだ全然なんじゃないですかね。まずは1年目ですし、もっとファンの人に名前とかを覚えてもらって、安心して見てもらえるようなピッチャーになりたい。そこは変わらないです」

ルーキーイヤーの目標には「40試合登板を目指しています」と具体的な数字も置く。9月20日終了時点で37試合。一軍で1試合でも投げられればと慎重に見据えていた春から、目標の40試合も近づいてきた。

初勝利、初黒星、そして2勝目。経験を一つずつ重ねながら、背番号26は次のマウンドへ向かう。

（取材・文：灰原万由）

【関連記事】

【了】