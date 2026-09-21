ロッテは20日、10月2日のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）で実施する角中勝也外野手の引退セレモニーに合わせ、引退記念”顔”ボードを配布することになったと発表した。

引退記念ボードは、縦54cm横42cmで角中外野手の顔をデザインしたものを計2万枚用意。各ゲート付近（Lゲートを除く）に設置されたテーブルより1人1枚まで受け取ることができる。

詳細は球団公式ホームページにて。

※予定枚数に達し次第、配布を終了