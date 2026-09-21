







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの石川昂弥内野手は20日、本拠地・バンテリンドームで行われた広島東洋カープ戦にスタメン出場。2回に今季11号となる同点ソロ本塁打を放った。



1点を追う2回、先頭で打席に入った石川昂は、広島先発・森翔平と対戦。初球のスライダーを積極的に振り抜くと、打球は左中間のウイング席へ飛び込んだ。自己最多の13本塁打まであと2本に迫る今季11号ソロで、中日がすぐさま1-1の同点に追いついた。



中日は3回に細川成也の23号3ランで勝ち越すと、4回には花田旭の4号ソロ、5回には細川がこの日2本目となる24号ソロを放ってリードを拡大。広島に1点差まで迫られたものの、8回に福永裕基の2点適時二塁打で突き放した。



投げては先発・大野雄大が6回1/3を投げて5失点（自責点4）ながらも今季10勝目を挙げ、守護神の松山晋也は30セーブ目。中日は両軍合わせて7本塁打が飛び出した一戦を8-5で制し、連敗を「2」で止めた。

































【動画】ラッキーゾーンへぶち込む！石川昂弥の11号弾

DAZNベースボールのXより













力強い打球



ウイングへ放り込んだ

石川昂弥 第11号ホームラン



⚾️中日×広島

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【了】