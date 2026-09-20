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ロサンゼルス・ドジャースのエドウィン・ディアス投手には、今季の不振と故障の影響から、ポストシーズンのロースターから外れる可能性が浮上している。実績ある守護神でも、球団は10月に向けて最も戦力になる26人を選ぶ方針だ。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョイ・ミストレッタ記者が言及した。



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ディアスは今季開幕前にドジャースと6900万ドル（約107.2億円）の契約を結んだ。しかし、故障の影響で登板は16試合にとどまり、防御率11.85と厳しい成績が続いている。



ドジャースの戦力を踏まえると、ポストシーズンで過去最高レベルの投手陣を編成できる状態にある。その中でディアスが十分な戦力にならないと判断されれば、実績や契約額にかかわらずロースターから外す可能性はあるだろう。



もちろん、ディアスが今後状態を立て直し、ポストシーズンで大きな役割を果たす可能性も残されている。現時点でロースター入りの可能性が消えたわけではない。



しかし、現時点では厳しい立場にあるディアスについて、同メディアは「3度のオールスター選出歴を持つ守護神がポストシーズンのロースターから外される事態は、ファンを驚かせる可能性がある。しかし、ドジャースは勝利のためならあらゆる手段を講じる覚悟があることを示してきた球団だ」と言及した。



ドジャースは大谷翔平選手やエリク・ラウアー投手などの主力投手を欠いている。それでも、佐々木朗希投手の復帰が間近であり、タリク・スクーバル投手も加入したドジャース投手陣は、ディアス抜きで十分にポストシーズンを戦えるメンバーが揃っている。











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