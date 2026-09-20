ドジャース・佐々木朗希、リリーフ転向の可能性が消えない！？　米メディ…

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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、復帰後に先発として起用される見通しとなった。ブレイク・スネル投手の負傷によって先発陣にが不足していることを受け、球団は佐々木を長いイニングに対応できる状態へ戻す方針へ傾いている。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。



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当初はポストシーズンでリリーフに回る可能性も高いとみられていた。しかし、スネルがシンシナティ・レッズ戦で左足付け根の痛みを訴え、わずか1回で降板したことで状況が変わった。



スネル本人は深刻な故障ではないことを願っているものの、レギュラーシーズン終盤やポストシーズン序盤に登板できない可能性も残る。そのため、ドジャースは先発陣の保険として佐々木を準備させる必要が出てきた。



佐々木は右手中指のマメによって負傷者リスト（IL）に入っているが、すでに復帰可能な状態となっている。直近では48球のライブBPを順調に消化しており、球団は先発か救援かを検討していた。



注目の集まる佐々木の起用についてエスピナル氏は「彼の投球スタイルであれば、ポストシーズンにおいて脅威的なリリーフ投手となるはずだが、今や誰も予想しない役割を任されるかもしれない」と言及した。



佐々木は昨季のポストシーズンでブルペン陣の一角として大きな存在感を放っていた。今季も同様の役割が期待されていたが、本来の先発として勝負することになりそうだ。











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