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【ソ 3-5 楽】
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試合終了
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OUT
9番 近藤 健介 見逃し三振 3アウト
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OUT
代打：庄子 雄大 に代わって 9番 近藤 健介
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OUT
8番 川瀬 晃 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
代打：緒方 理貢 に代わって 8番 川瀬 晃
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OUT
7番 牧原 大成 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：センター 中島 大輔 に代わって 3番 吉野 創士
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OUT
守備交代：レフト Ｃ・マッカスカー に代わって 1番 中島 大輔
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OUT
投手交代：ピッチャー 九谷 瑠 に代わって 10番 藤平 尚真
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OUT
守備交代：セカンド 代走 小深田 大翔 に代わって 6番 小深田 大翔
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OUT
9番 繁永 晟 セカンドフライ 3アウト
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OUT
1塁ランナー小深田 大翔 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
8番 堀内 謙伍 空振り三振 2アウト ランナー：2塁
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OUT
7番 小郷 裕哉 ショートフライ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
代走：1塁ランナー 村林 一輝 に代わって 6番 小深田 大翔
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OUT
6番 村林 一輝 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 津森 宥紀 に代わって 10番 小林 樹斗
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OUT
6番 今宮 健太 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 山川 穂高 キャッチャーゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 山本 祐大 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 泰 勝利 に代わって 10番 九谷 瑠
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OUT
5番 辰己 涼介 サードゴロ 3アウト
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OUT
ファースト 山川 穂高が悪送球 ランナー：3塁
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OUT
4番 YG安田 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
3番 Ｃ・マッカスカー フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 宗山 塁 センターフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 大津 亮介 に代わって 10番 津森 宥紀
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OUT
守備交代：センター 代打 牧原 大成 に代わって 7番 牧原 大成
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OUT
2番 柳田 悠岐 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 柳町 達 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー庄子 雄大 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
9番 庄子 雄大 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 緒方 理貢 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 牧原 大成 見逃し三振 1アウト
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OUT
代打：川村 友斗 に代わって 7番 牧原 大成
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｙ・マルテ に代わって 10番 泰 勝利
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OUT
1番 中島 大輔 レフトフライ 3アウト
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OUT
9番 繁永 晟 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 堀内 謙伍 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
ソ3-5楽
7番 小郷 裕哉 ライトホームラン 楽天得点！ ソ 3-5 楽
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OUT
6番 村林 一輝 センターフライ 1アウト
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OUT
6番 今宮 健太 見逃し三振 3アウト
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OUT
5番 山川 穂高 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 山本 祐大 セカンドフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 瀧中 瞭太 に代わって 10番 Ｙ・マルテ
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OUT
5番 辰己 涼介 センターフライ 3アウト
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OUT
4番 YG安田 見逃し三振 2アウト
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OUT
3番 Ｃ・マッカスカー 見逃し三振 1アウト
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OUT
2番 柳田 悠岐 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
1番 柳町 達 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 ショートゴロ 1アウト
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OUT
2番 宗山 塁 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 中島 大輔 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
ソ3-4楽
9番 繁永 晟 ライト犠牲フライ 楽天得点！ ソ 3-4 楽 2アウト ランナー：3塁
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OUT
8番 堀内 謙伍 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
7番 小郷 裕哉 ショートヒット ランナー：1、2塁
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OUT
6番 村林 一輝 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
ソ3-3楽
5番 辰己 涼介 右中間ホームラン 楽天得点！ ソ 3-3 楽
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OUT
4番 YG安田 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
ソ3-1楽
3番 Ｃ・マッカスカー 右中間ホームラン 楽天得点！ ソ 3-1 楽
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OUT
8番 緒方 理貢 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
7番 川村 友斗 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
6番 今宮 健太 ライトフライ 1アウト
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OUT
2番 宗山 塁 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 中島 大輔 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
9番 繁永 晟 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
5番 山川 穂高 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 山本 祐大 ショートフライ 1アウト
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OUT
8番 堀内 謙伍 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
7番 小郷 裕哉 サードゴロ 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
6番 村林 一輝 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
セカンド 今宮 健太が悪送球 ランナー：1塁
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OUT
5番 辰己 涼介 セカンドエラー ランナー：1塁
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OUT
2番 柳田 悠岐 レフトフライ 3アウト
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OUT
ソ3-0楽
1番 柳町 達 センターヒット ソフトバンク得点！ ソ 3-0 楽 ランナー：1塁
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OUT
ソ2-0楽
9番 庄子 雄大 ライトスリーベースヒット ソフトバンク得点！ ソ 2-0 楽 ランナー：3塁
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OUT
8番 緒方 理貢 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
7番 川村 友斗 ショートフライ 2アウト
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OUT
6番 今宮 健太 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 山川 穂高 サードゴロ 1アウト
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OUT
4番 YG安田 レフトフライ 3アウト
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OUT
3番 Ｃ・マッカスカー ライトフライ 2アウト
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OUT
2番 宗山 塁 レフトフライ 1アウト
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OUT
ファースト 山川 穂高がファンブル ランナー：1塁
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OUT
1番 中島 大輔 ファーストエラー ランナー：1塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
3番 山本 祐大 レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 柳田 悠岐 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 柳町 達 セカンドゴロ 1アウト
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