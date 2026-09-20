2026.09.20 14:00 楽天モバイル 最強パーク宮城
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ソフトバンク 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 7 3
楽天 0 0 0 4 0 1 0 0 X 5 8 0
  • 【ソ 3-5 楽】
  • 試合終了
  • OUT

    9番 近藤 健介 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    代打：庄子 雄大 に代わって 9番 近藤 健介

  • OUT

    8番 川瀬 晃 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    代打：緒方 理貢 に代わって 8番 川瀬 晃

  • OUT

    7番 牧原 大成 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    守備交代：センター 中島 大輔 に代わって 3番 吉野 創士

  • OUT

    守備交代：レフト Ｃ・マッカスカー に代わって 1番 中島 大輔

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 九谷 瑠 に代わって 10番 藤平 尚真

  • OUT

    守備交代：セカンド 代走 小深田 大翔 に代わって 6番 小深田 大翔

  • OUT

    9番 繁永 晟 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー小深田 大翔 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    8番 堀内 謙伍 空振り三振 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    7番 小郷 裕哉 ショートフライ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー 村林 一輝 に代わって 6番 小深田 大翔

  • OUT

    6番 村林 一輝 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 津森 宥紀 に代わって 10番 小林 樹斗

  • OUT

    6番 今宮 健太 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 山川 穂高 キャッチャーゴロ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 山本 祐大 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 泰 勝利 に代わって 10番 九谷 瑠

  • OUT

    5番 辰己 涼介 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    ファースト 山川 穂高が悪送球 ランナー：3塁

  • OUT

    4番 YG安田 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    3番 Ｃ・マッカスカー フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 宗山 塁 センターフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 大津 亮介 に代わって 10番 津森 宥紀

  • OUT

    守備交代：センター 代打 牧原 大成 に代わって 7番 牧原 大成

  • OUT

    2番 柳田 悠岐 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 柳町 達 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1塁ランナー庄子 雄大 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    9番 庄子 雄大 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 緒方 理貢 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 牧原 大成 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    代打：川村 友斗 に代わって 7番 牧原 大成

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｙ・マルテ に代わって 10番 泰 勝利

  • OUT

    1番 中島 大輔 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    9番 繁永 晟 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 堀内 謙伍 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    ソ3-5楽

    7番 小郷 裕哉 ライトホームラン 楽天得点！ ソ 3-5 楽

  • OUT

    6番 村林 一輝 センターフライ 1アウト

  • OUT

    6番 今宮 健太 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    5番 山川 穂高 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    3番 山本 祐大 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 瀧中 瞭太 に代わって 10番 Ｙ・マルテ

  • OUT

    5番 辰己 涼介 センターフライ 3アウト

  • OUT

    4番 YG安田 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    3番 Ｃ・マッカスカー 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    2番 柳田 悠岐 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 柳町 達 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 庄子 雄大 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    2番 宗山 塁 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    ソ3-4楽

    9番 繁永 晟 ライト犠牲フライ 楽天得点！ ソ 3-4 楽 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    8番 堀内 謙伍 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    7番 小郷 裕哉 ショートヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 村林 一輝 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    ソ3-3楽

    5番 辰己 涼介 右中間ホームラン 楽天得点！ ソ 3-3 楽

  • OUT

    4番 YG安田 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    ソ3-1楽

    3番 Ｃ・マッカスカー 右中間ホームラン 楽天得点！ ソ 3-1 楽

  • OUT

    8番 緒方 理貢 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 川村 友斗 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 今宮 健太 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    2番 宗山 塁 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 繁永 晟 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 山川 穂高 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1塁

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    3番 山本 祐大 ショートフライ 1アウト

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    8番 堀内 謙伍 セカンドダブルプレイ 3アウト

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    7番 小郷 裕哉 サードゴロ 1アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    6番 村林 一輝 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    セカンド 今宮 健太が悪送球 ランナー：1塁

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    5番 辰己 涼介 セカンドエラー ランナー：1塁

  • OUT

    2番 柳田 悠岐 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    ソ3-0楽

    1番 柳町 達 センターヒット ソフトバンク得点！ ソ 3-0 楽 ランナー：1塁

  • OUT

    ソ2-0楽

    9番 庄子 雄大 ライトスリーベースヒット ソフトバンク得点！ ソ 2-0 楽 ランナー：3塁

  • OUT

    8番 緒方 理貢 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 川村 友斗 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    6番 今宮 健太 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 山川 穂高 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 YG安田 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 Ｃ・マッカスカー ライトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 宗山 塁 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    ファースト 山川 穂高がファンブル ランナー：1塁

  • OUT

    1番 中島 大輔 ファーストエラー ランナー：1塁

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 山本 祐大 レフトフライ 2アウト

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    2番 柳田 悠岐 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 柳町 達 セカンドゴロ 1アウト

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