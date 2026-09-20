2026.09.20 14:00 東京ドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ヤクルト 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 6 0
巨人 0 0 0 0 0 1 2 0 X 3 5 0
  • 【ヤ 2-3 巨】
  • 試合終了
  • OUT

    7番 内山 壮真 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 岩田 幸宏 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 山田 哲人 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    代打：Ｊ・リランソ に代わって 5番 山田 哲人

  • OUT

    守備交代：サード 坂本 勇人 に代わって 9番 門脇 誠

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 田中 瑛斗 に代わって 6番 Ｒ・マルティネス

  • OUT

    7番 平山 功太 センターフライ 3アウト

  • OUT

    6番 坂本 勇人 センターフライ 2アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 空振り三振 1アウト

  • OUT

    守備交代：ライト 代走 並木 秀尊 に代わって 1番 並木 秀尊

  • OUT

    4番 西村 瑠伊斗 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 Ｊ・オスナ センターフライ 2アウト

  • OUT

    2番 長岡 秀樹 サードゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー 増田 珠 に代わって 1番 並木 秀尊

  • OUT

    1番 増田 珠 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代走 笹原 操希 に代わって 9番 田中 瑛斗

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 阪口 皓亮 に代わって 5番 Ｊ・リランソ

  • OUT

    ヤ2-3巨

    3番 泉口 友汰 センターツーベースヒット 巨人得点！ ヤ 2-3 巨 ランナー：2、3塁

  • OUT

    2番 吉川 尚輝 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー 丸 佳浩 に代わって 9番 笹原 操希

  • OUT

    1番 松本 剛 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    9番 丸 佳浩 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    代打：中川 皓太 に代わって 9番 丸 佳浩

  • OUT

    8番 佐々木 俊輔 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 平山 功太 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 大西 広樹 に代わって 5番 阪口 皓亮

  • OUT

    9番 田中 陽翔 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    8番 松本 直樹 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    1塁ランナー岩田 幸宏 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    7番 内山 壮真 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    6番 岩田 幸宏 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 石塚 裕惺 に代わって 9番 中川 皓太

  • OUT

    6番 坂本 勇人 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    守備交代：サード 松下 歩叶 に代わって 9番 田中 陽翔

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 石原 勇輝 に代わって 5番 大西 広樹

  • OUT

    5番 大城 卓三 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 高橋 奎二 に代わって 9番 石原 勇輝

  • OUT

    ヤ2-1巨

    4番 Ｂ・ダルベック セカンドヒット 巨人得点！ ヤ 2-1 巨 ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 泉口 友汰 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 吉川 尚輝 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 松本 剛 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 石塚 裕惺 センターフライ 1アウト

  • OUT

    代打：堀田 賢慎 に代わって 9番 石塚 裕惺

  • OUT

    守備交代：レフト Ｄ・サンタナ に代わって 4番 西村 瑠伊斗

  • OUT

    5番 松下 歩叶 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    ヤ2-0巨

    4番 Ｄ・サンタナ ライト犠牲フライ ヤクルト得点！ ヤ 2-0 巨 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 Ｊ・オスナ フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 小笠原 慎之介 に代わって 9番 堀田 賢慎

  • OUT

    2番 長岡 秀樹 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 増田 珠 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 高橋 奎二 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    8番 佐々木 俊輔 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 平山 功太 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 坂本 勇人 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    8番 松本 直樹 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    7番 内山 壮真 センターフライ 2アウト

  • OUT

    6番 岩田 幸宏 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック ショートフライ 3アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 サードダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    2番 吉川 尚輝 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 松下 歩叶 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｄ・サンタナ ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    ヤ1-0巨

    3番 Ｊ・オスナ センターホームラン ヤクルト得点！ ヤ 1-0 巨

  • OUT

    2番 長岡 秀樹 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 増田 珠 サードフライ 1アウト

  • OUT

    1番 松本 剛 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 小笠原 慎之介 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 佐々木 俊輔 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    9番 高橋 奎二 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    8番 松本 直樹 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    7番 内山 壮真 センターフライ 1アウト

  • OUT

    7番 平山 功太 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 坂本 勇人 ファーストファウルフライ 2アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    6番 岩田 幸宏 サードライナー 3アウト

  • OUT

    5番 松下 歩叶 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー松本 剛 盗塁失敗 2アウト

  • OUT

    2番 吉川 尚輝 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 松本 剛 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    3番 Ｊ・オスナ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 長岡 秀樹 ショートライナー 2アウト

  • OUT

    1番 増田 珠 空振り三振 1アウト

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