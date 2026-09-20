-
【ヤ 2-3 巨】
-
試合終了
-
OUT
7番 内山 壮真 空振り三振 3アウト
-
OUT
6番 岩田 幸宏 空振り三振 2アウト
-
OUT
5番 山田 哲人 ライトフライ 1アウト
-
OUT
代打：Ｊ・リランソ に代わって 5番 山田 哲人
-
OUT
守備交代：サード 坂本 勇人 に代わって 9番 門脇 誠
-
OUT
投手交代：ピッチャー 田中 瑛斗 に代わって 6番 Ｒ・マルティネス
-
OUT
7番 平山 功太 センターフライ 3アウト
-
OUT
6番 坂本 勇人 センターフライ 2アウト
-
OUT
5番 大城 卓三 空振り三振 1アウト
-
OUT
守備交代：ライト 代走 並木 秀尊 に代わって 1番 並木 秀尊
-
OUT
4番 西村 瑠伊斗 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
3番 Ｊ・オスナ センターフライ 2アウト
-
OUT
2番 長岡 秀樹 サードゴロ 1アウト ランナー：1塁
-
OUT
代走：1塁ランナー 増田 珠 に代わって 1番 並木 秀尊
-
OUT
1番 増田 珠 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代走 笹原 操希 に代わって 9番 田中 瑛斗
-
OUT
4番 Ｂ・ダルベック 見逃し三振 3アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 阪口 皓亮 に代わって 5番 Ｊ・リランソ
-
OUT
ヤ2-3巨
3番 泉口 友汰 センターツーベースヒット 巨人得点！ ヤ 2-3 巨 ランナー：2、3塁
-
OUT
2番 吉川 尚輝 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、2、3塁
-
OUT
代走：1塁ランナー 丸 佳浩 に代わって 9番 笹原 操希
-
OUT
1番 松本 剛 フォアボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
9番 丸 佳浩 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
代打：中川 皓太 に代わって 9番 丸 佳浩
-
OUT
8番 佐々木 俊輔 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
7番 平山 功太 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 大西 広樹 に代わって 5番 阪口 皓亮
-
OUT
9番 田中 陽翔 見逃し三振 3アウト
-
OUT
8番 松本 直樹 サードゴロ 2アウト
-
OUT
1塁ランナー岩田 幸宏 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
7番 内山 壮真 ライトフライ 1アウト
-
OUT
6番 岩田 幸宏 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 石塚 裕惺 に代わって 9番 中川 皓太
-
OUT
6番 坂本 勇人 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
守備交代：サード 松下 歩叶 に代わって 9番 田中 陽翔
-
OUT
投手交代：ピッチャー 石原 勇輝 に代わって 5番 大西 広樹
-
OUT
5番 大城 卓三 フォアボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 高橋 奎二 に代わって 9番 石原 勇輝
-
OUT
ヤ2-1巨
4番 Ｂ・ダルベック セカンドヒット 巨人得点！ ヤ 2-1 巨 ランナー：1、3塁
-
OUT
3番 泉口 友汰 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 吉川 尚輝 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
1番 松本 剛 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
9番 石塚 裕惺 センターフライ 1アウト
-
OUT
代打：堀田 賢慎 に代わって 9番 石塚 裕惺
-
OUT
守備交代：レフト Ｄ・サンタナ に代わって 4番 西村 瑠伊斗
-
OUT
5番 松下 歩叶 レフトフライ 3アウト
-
OUT
ヤ2-0巨
4番 Ｄ・サンタナ ライト犠牲フライ ヤクルト得点！ ヤ 2-0 巨 2アウト ランナー：1、3塁
-
OUT
3番 Ｊ・オスナ フォアボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 小笠原 慎之介 に代わって 9番 堀田 賢慎
-
OUT
2番 長岡 秀樹 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
1番 増田 珠 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
9番 高橋 奎二 見逃し三振 1アウト
-
OUT
8番 佐々木 俊輔 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
7番 平山 功太 空振り三振 2アウト
-
OUT
6番 坂本 勇人 空振り三振 1アウト
-
OUT
5番 大城 卓三 センターツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
8番 松本 直樹 見逃し三振 3アウト
-
OUT
7番 内山 壮真 センターフライ 2アウト
-
OUT
6番 岩田 幸宏 見逃し三振 1アウト
-
OUT
4番 Ｂ・ダルベック ショートフライ 3アウト
-
OUT
3番 泉口 友汰 サードダブルプレイ 2アウト
-
OUT
2番 吉川 尚輝 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
5番 松下 歩叶 ライトフライ 3アウト
-
OUT
4番 Ｄ・サンタナ ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
ヤ1-0巨
3番 Ｊ・オスナ センターホームラン ヤクルト得点！ ヤ 1-0 巨
-
OUT
2番 長岡 秀樹 レフトフライ 2アウト
-
OUT
1番 増田 珠 サードフライ 1アウト
-
OUT
1番 松本 剛 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
9番 小笠原 慎之介 空振り三振 2アウト
-
OUT
8番 佐々木 俊輔 ショートフライ 1アウト
-
OUT
9番 高橋 奎二 見逃し三振 3アウト
-
OUT
8番 松本 直樹 レフトフライ 2アウト
-
OUT
7番 内山 壮真 センターフライ 1アウト
-
OUT
7番 平山 功太 空振り三振 3アウト
-
OUT
6番 坂本 勇人 ファーストファウルフライ 2アウト
-
OUT
5番 大城 卓三 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 Ｂ・ダルベック セカンドフライ 1アウト
-
OUT
6番 岩田 幸宏 サードライナー 3アウト
-
OUT
5番 松下 歩叶 レフトフライ 2アウト
-
OUT
4番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 1アウト
-
OUT
3番 泉口 友汰 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
1塁ランナー松本 剛 盗塁失敗 2アウト
-
OUT
2番 吉川 尚輝 空振り三振 2アウト
-
OUT
1番 松本 剛 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
3番 Ｊ・オスナ 空振り三振 3アウト
-
OUT
2番 長岡 秀樹 ショートライナー 2アウト
-
OUT
1番 増田 珠 空振り三振 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.