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18日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツはトレイ・キャベッジ選手を一軍登録から抹消した。







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8日に再昇格したばかりで、今季3度目の登録抹消。復帰した8日から3打席連続で安打を放つなど、再昇格後は20打数6安打の打率.300と当たっていたが、打点はゼロに終わっていた



13日からの横浜DeNAベイスターズ3連戦は7打数無安打、4三振。15日は代打での1打席のみとなっていた。



今季は103試合で打率.235、13本塁打、29打点。119三振と確実性を欠き、7月以降は本塁打が1本にとどまっている。



ファームでは17試合で打率.291、2本塁打と結果を残して戻ってきたが、優勝争いの佳境で再び調整を余儀なくされた。



阪神タイガースと1ゲーム差で争う終盤戦。重要な局面を迎えているだけに、助っ人の復調が待たれる。















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