







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、クローザーを務めていたエドウィン・ディアス投手が首の炎症により負傷者リスト（IL）に入っている。リハビリ登板でも調子は上がってきていないが、米メディア『ドジャースウェイ』は、ポストシーズンでの起用を不安視している。



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8月中旬にIL入りしたディアスは、9月に入ってからリハビリ登板をスタート。日本時間16日終了時点では4試合に登板しているが、防御率16.20とほとんど結果を残せていない。



そのディアスについて、同メディアは「ドジャースにはロースターを動かす必要が生じるまで、まだ数日の猶予がある。しかし、たとえポストシーズン進出を決めたとしても、どんな状況であれ、接戦で彼を起用することはできない。アトランタ・ブレーブスはまだシードを狙える位置につけており、ドジャースとしてはそれを逃すわけにはいかない。起用してもいい唯一の状況は大差がついた試合だが、それでもファンが彼を信頼するのは難しいはずだ」と言及。



続けて、「ドジャースは気まずいながらも否定できない状況に立たされている。彼をポストシーズンのロースターに入れることはできない。チームは依然としてワールドシリーズ（WS）制覇の圧倒的な本命とされている。だが、3年6900万ドルの大型契約で獲得しながら、うまく起用法を見いだせなかった彼抜きで優勝することになれば、紛れもなく不名誉な結果となるだろう」と記している。











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