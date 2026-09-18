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18日のプロ野球公示で、阪神タイガースは糸原健斗選手を一軍登録から抹消した。



8月28日の昇格後は代打で4試合に出場して4打数無安打。15日の中日ドラゴンズ戦では1点を追う4回1死満塁で代打に立ったが、二ゴロ併殺に倒れていた。



今季の一軍は15試合すべてが途中出場で、15打数1安打、打率.067。6月に放った二塁打以来、7月以降は7打数無安打と結果が出ていなかった。



糸原は島根県出身で、開星高、明治大、JX-ENEOSを経て2016年ドラフト5位で入団した33歳。粘り強い打撃が持ち味の内野手で、プロ2年目の2018年には143試合にフル出場して152安打、翌2019年も143試合に出場した。



2021年にも125試合で126安打を放つなど長くレギュラーを務めたが、2023年以降は代打が主戦場となり、昨季は61試合で打率.203にとどまった。



今季のファームでは43試合で打率.274、出塁率.404と選球眼の良さを発揮。通算906試合、681安打の経験を、優勝争いの終盤で再び生かす機会を待つ。















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【了】