ロッテの高野脩汰が19日の西武戦に先発する。

高野は球団を通じて「変わらず打者1人1人。1人でも多く抑えたい。この２試合先発で出た良いところと悪いところ、修正できるところは修正して、良いところはそのまま継続できるようにやっていきます。頑張ります」とコメント。

高野は今季ここまで29試合・50回を投げ、3勝3敗4ホールド、防御率2.88。先発した1日の西武戦では7回・98球を投げ、2被安打、8奪三振、無失点で勝利投手になっている。