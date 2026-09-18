株式会社テレビ朝日は18日、11月14日（土）に開催される日本代表vsブラジル代表をテレビ朝日系列地上波で生中継することを発表した。

シンガポールで開催される国際大会「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の日本代表vsブラジル代表は、11月14日の19時15分キックオフ予定。テレビ朝日系列地上波では当日の18時30分から生中継が予定されている。

日本とシンガポールの外交関係樹立60周年記念事業の一環として実施され、日本代表、シンガポール代表、ブラジル代表、パラグアイ代表の4カ国が出場する「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」。日本代表は14日にブラジル代表、17日（火）にパラグアイ代表と対戦することが決定している。

“森保ジャパン”にとっては集大成となるAFCアジアカップサウジアラビア2027に向けた貴重な実戦機会であると同時に、リベンジを期す一戦でもある。今夏に行われたFIFAワールドカップ2026のラウンド32で日本代表はブラジル代表と激突。佐野海舟の見事なゴールでリードを奪ったが、後半の立ち上がりに追い付かれると、アディショナルタイムにもネットを揺らされ、痛恨の逆転負けを喫した。

ブラジルはワールドカップで歴代最多5度の優勝を誇る言わずと知れた“サッカー王国”で、過去の対戦成績は1勝2分12敗と大きく負け越している。11月14日の会場『シンガポールナショナルスタジアム』では2014年にも相見えており、当時は0－4と大敗。昨年10月に行われた国際親善試合では2点をリードされながらも南野拓実、中村敬斗、上田綺世のゴールで逆転し、通算14度目の対戦にして歴史的初勝利を収めている。

歴史的勝利から約1年、日本代表はかつて大敗した“因縁の地”でワールドカップのリベンジを果たすことができるだろうか。日本代表vsブラジル代表の概要は以下の通り。

◆◼︎大会概要

大会名

MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE

対戦カード

日本代表vsブラジル代表

放送

テレビ朝日系列地上波

放送日時

2026年11月14日（土）18時30分～（19時15分キックオフ）