







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの森下翔太選手は17日、本拠地・阪神甲子園球場で行われた広島東洋カープ戦に「3番・右翼」で先発出場。9日以来となる第34号2ランホームランを放った。



4回、3点リードの1死一塁で迎えた第3打席。広島先発の床田寛樹投手が投じた3球目のスライダーを完璧に捉えて、弾丸ライナーで左翼ポールに直撃させた。



森下はこの日、2回にも左前へ適時打を放っており、2安打3打点の活躍。初回に佐藤輝明選手と大山悠輔選手の適時二塁打で3点を先制した阪神は、4回にも森下の2ランと大山の16号ソロで3点を加え、7得点はすべてクリーンアップの打点だった。



阪神は7-2で勝利し、連敗を7で止めた。優勝マジックは13となり、2位・読売ジャイアンツとのゲーム差は1。苦しんでいた打線が本拠地で息を吹き返した。



東海大相模高、中央大を経て2022年ドラフト1位で入団した森下は、プロ4年目の今季、初めて30本の大台を超えた。



34本塁打は昨季の23本を大きく上回る自己最多の数字。セ・リーグの本塁打ランキングでは35本の佐藤選手に1本差の2位につけ、1位と2位を阪神の3番と4番が占める形だ。



首位を走るチームの勝負どころで、3番の調子が上向いてきた。































【動画】左翼ポールを直撃！森下翔太の第34号2ランがこちら

DAZNベースボールの公式Xより













キングまであと1本



森下翔太 9/9以来のアーチ🌈

第34号ツーランホームラン！



⚾️阪神×広島

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【了】