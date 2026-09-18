ロッテは18日、9月22日のオリックス戦で開催する「TEAM26デー」のゲストとして来場するマリーンズOBの橋本将氏、渡辺俊介氏、久保康友氏、塀内久雄氏、内竜也氏とコラボレーションしたグルメを販売することになったと発表した。

当日は、ジューシーな豚肉にとろ～りチーズを合わせた「橋本将のチーズ豚丼」をはじめ、渡辺俊介さんが現役時代に好んで食べていた帯広豚丼をイメージした「渡辺俊介の極上豚丼」や、好物であるココナッツの風味を生かした「渡辺俊介のココナッツパインサワー／スカッシュ」、濃厚でコク深い味わいの「久保康友のバターチキンカレー」、北海道ザンギと豚トントロをのせた「塀内久雄の3点盛り豚丼」、シャインマスカットスパークリングにカラフルなフルーツダイスを合わせた「内竜也のシャインマスカットスパークリング」の6商品を販売。

対象商品購入者には、限定ステッカーをプレゼント。商品および限定ステッカーは、なくなり次第終了となる。また当日は、OB5名が球場外周ステージでのトークショーや写真撮影会に出演するほか、試合前セレモニーでグラウンドに登場する予定だ。「TEAM26デー」は、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」の20周年を記念し、2026年度TEAM26有料会員をはじめ、日頃から千葉ロッテマリーンズを応援してくれるファンへ感謝の気持ちを込め、各種企画を実施するイベントだ。

▼ 販売概要

販売日：9月22日～

※商品はなくなり次第、販売終了

商品詳細：橋本将のチーズ豚丼（価格/1,400円、販売店舗/BUTASAN HOKKAIDO Floor4 Seaside）、渡辺俊介の極上豚丼（価格/2,000円、販売店舗/BUTASAN HOKKAIDO Floor4 Seaside）、渡辺俊介のココナッツパインサワー/スカッシュ（価格/アルコール:900円、ソフトドリンク:750円、販売店舗/ヒーローズ -DRINK STAND-）、久保康友のバターチキンカレー（価格/1,100円、販売店舗/ROOTS MARINES）、塀内久雄の3点盛り豚丼（価格/2,000円、販売店舗/BUTASAN HOKKAIDO Floor4 Seaside）、内竜也のシャインマスカットスパークリング（価格/700円、販売店舗/ROOTS MARINES）。いずれも税込価格

購入特典：対象商品購入者に限定ステッカーをプレゼント（なくなり次第終了）