







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスは17日、京セラドーム大阪で行われたオリックス・バファローズ戦に7-1で勝利し、9連勝でパ・リーグ3連覇を決めた。



試合後には小久保裕紀監督に続いて孫正義オーナーも胴上げされ、DAZNベースボールの公式Xが「もはや恒例行事」「孫正義オーナーも宙に舞った！」と映像を公開した。



映像には、マウンド付近で選手たちに囲まれた孫オーナーが、満面の笑みで宙に舞う様子が収められている。小久保監督が7度胴上げされた後、優勝の瞬間を球場で見届けたオーナーがグラウンドへ。ナインの手で5度、宙に舞った。



孫オーナーの胴上げは、2024年の4年ぶりリーグ優勝、2025年の連覇に続いて3年連続となった。昨季も今回と同じ5度で、投稿の「もはや恒例行事」という言葉どおりの場面となった。



ソフトバンクのリーグ優勝は3年連続24度目。3連覇は前身の南海ホークス時代の1964～66年以来60年ぶりで、1989年の福岡移転後では初めてとなる。6月30日以降は一度も首位の座を明け渡さず、貯金を積み重ねての独走だった。



今年も胴上げの輪に加わった孫オーナー。次は昨年に続く日本一の瞬間で、再びナインの手に委ねられることになる。































【動画】満面の笑みで5度宙へ！ナインに胴上げされた孫正義オーナーがこちら

DAZNベースボールのXより













もはや恒例行事



歓喜の笑顔が溢れる

孫正義オーナーも宙に舞った！



⚾️オリックス×ソフトバンク

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【了】