







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスは17日、京セラドーム大阪で行われたオリックス・バファローズ戦に7-1で勝利。9連勝でパ・リーグ3連覇を決めた。



試合後のグラウンドでは選手たちの記念撮影が続き、DAZNベースボールの公式Xは中継ぎ投手陣が集まった場面の映像を「ムードメーカー」の一言を添えて公開した。



投稿では「中継ぎ投手たちの撮影 その中心には上茶谷大河」と紹介。映像には、リリーフ陣が肩を寄せ合ってカメラに向かい、その真ん中で上茶谷大河投手が笑顔を見せる様子が収められている。



上茶谷投手は東洋大から2018年ドラフト1位で横浜DeNAベイスターズに入団。2024年オフの現役ドラフトでソフトバンクへ移籍した。移籍1年目の昨季は春季キャンプ中に右肘の手術を受け、一軍登板は8試合にとどまった。



移籍2年目の今季は34試合に登板し、先発8試合を含めて8勝2敗、10ホールド、防御率3.25。7月16日の北海道日本ハムファイターズ戦で移籍後初めて先発すると、2022年9月以来となる先発での白星をつかんだ。中継ぎと先発の両方で投手陣を支えてきた。



DeNA時代の2024年には日本一を経験したが、リーグ優勝は今回が初めて。ソフトバンクにとっては2024年からの3連覇で、福岡移転後では初の快挙。その歓喜の中心に、現役ドラフトで加わった右腕がいた。































【動画】笑顔の輪の真ん中に！上茶谷大河を囲んだ優勝記念撮影がこちら

DAZNベースボールのXより













ムードメーカー



中継ぎ投手たちの撮影📸

その中心には上茶谷大河



⚾️オリックス×ソフトバンク

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【了】