







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの板山祐太郎外野手は17日、ナゴヤ球場で行われた埼玉西武ライオンズとのファーム戦に「4番・右翼」でスタメン出場。2回の守備で好守を披露した。



両軍無得点で迎えた2回表、1死走者なし。西武・野村大樹が右翼前へライナー性の打球を放つと、板山が素早く反応した。前方へ一直線に走り込み、最後はスライディングしながらグラブを差し出して地面すれすれでキャッチ。安打性の打球を右飛に変えた。



板山は打撃では初回の第1打席で中飛、4回の第2打席では右飛。6回の第3打席では四球を選んで出塁し、その後に代走を送られて交代した。この日は2打数無安打1四球だった。



今季は一軍でも内外野の複数ポジションをこなし、起用の幅を広げてきた板山。ファームでも実戦出場を重ねており、12日のヤクルトとのファーム交流戦では本塁打を放つなど、再昇格へ向けて調整を続けている。



試合は中日が6回に2点を先制したものの、7回に西武に3点を奪われて逆転を許した。9回にも1点を追加され、中日が2-4で敗れた。

































【動画】板山のスーパーキャッチがこれだ！

DAZNベースボールのXより













守備も不安なし



ライトで積極プレー

板山祐太郎 スライディングキャッチ



⚾️中日×西武（ファーム）

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【了】